Jeff Bezos nello spazio: il lancio della New Shepard in diretta oggi su Focus (Di martedì 20 luglio 2021) Jeff Bezos e altri tre passeggeri voleranno nello spazio, a bordo della navicella New Shepard, oggi alle ore 15:00 italiane: la diretta dell'evento su Focus. Jeff Bezos vola nello spazio: oggi alle 15:00, ora italiana, verrà infatti lanciata la navicella New Shepard della Blue Origin che porterà il patron di Amazon per la prima volta oltre l'orbita terrestre. Possibile seguire l'evento in diretta su ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021)e altri tre passeggeri voleranno, a bordonavicella Newalle ore 15:00 italiane: ladell'evento suvolaalle 15:00, ora italiana, verrà infatti lanciata la navicella NewBlue Origin che porterà il patron di Amazon per la prima volta oltre l'orbita terrestre. Possibile seguire l'evento insu ...

Advertising

RaiNews : Il decollo è previsto per le ore 15:00 (ora italiana) con a bordo 4 persone #Bezos #BlueOrigin - Link4Universe : Ha 82 anni ed andrà oggi nello spazio come invitata di Jeff Bezos per il primo storico volo della New Shepard! Ha c… - Corriere : Jeff Bezos turista spaziale: pronto il volo nello spazio a bordo del razzo New Shepard - alesba22 : RT @ToniaPeluso: Se Jeff Bezos oggi sta andando nello spazio è in parte anche grazie a me che compro qualsiasi cosa su quel sito del demonio - FranAltomare : Ciò che amo di Jeff Bezos è che è riuscito a trasformare i miei “dai, lo compro lo stesso, chi se ne frega” ed i mi… -