Jeff Bezos nello Spazio, con lui un 18enne e una 82enne: è il turismo extraterrestre, bellezza (Di martedì 20 luglio 2021) Una delle ultime foto che ha postato su Instagram prima del grande viaggio è quella che vedete in alto. Si vede lui, l’uomo più ricco del mondo, cappello chiaro da cowboy in testa, dritto in piedi mentre due dei suoi compagni gli mettono una mano e un braccio sulle spalle facendo convergere l’attenzione di chi guarda. Alla pari degli altri, per maglietta scura e jeans, Jeff Bezos in realtà lo è solo a prima vista. Nel giorno dell’allunaggio E non soltanto perché il patron di Amazon ha un patrimonio stimato di oltre 200 miliardi di dollari, quanto piuttosto perché, quasi mimetizzato fra gli altri tre, sarà lui il protagonista del first human flight della ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 luglio 2021) Una delle ultime foto che ha postato su Instagram prima del grande viaggio è quella che vedete in alto. Si vede lui, l’uomo più ricco del mondo, cappello chiaro da cowboy in testa, dritto in piedi mentre due dei suoi compagni gli mettono una mano e un braccio sulle spalle facendo convergere l’attenzione di chi guarda. Alla pari degli altri, per maglietta scura e jeans,in realtà lo è solo a prima vista. Nel giorno dell’allunaggio E non soltanto perché il patron di Amazon ha un patrimonio stimato di oltre 200 miliardi di dollari, quanto piuttosto perché, quasi mimetizzato fra gli altri tre, sarà lui il protagonista del first human flight della ...

fisco24_info : Blue Origin: a 100mila chilometri dalla terra per aprire le ali al turismo spaziale: Oggi alle ore 15.00 parte dal… - infoiteconomia : Oggi Jeff Bezos andrà nello spazio. Come seguire la missione | - ReTwitStorm_ita : Oggi Jeff #Bezos andrà #Nello #Spazio. Come #Seguire la #Missione - Digital_Day : Insieme a lui, il fratello Mark e due ospiti. - sastrep14 : RT @emilianobos: Domani Jeff #Bezos andrà nello spazio 130.00 persone hanno firmato una petizione perché vi rimanga Scherzi a parte, ha… -