"Io guardo il sedere". E Floriana crolla: Federico non va al falò, lacrime e accuse (Di martedì 20 luglio 2021) C'è una sorpresa al falò di confronto a Temptation island. Un vero colpo di scena: Floriana vuole vedere Federico. Lui dà “buca” e non arriva. Si tratta di un momenti di tensione, molto complicato. La loro storia d'amore tiene tutti con fiato sospeso. Floriana, vede Federico troppo vicino alla tentatrice Vincenza ed è per questo motivo che chiede il falò di confronto. Addirittura il suo compagno prepara la colazione a Vincenza regalandole gesti dolcissimi che indispettiscono Floriana. Non mancano neppure particolari molto piccanti quando lui dice: "Io ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) C'è una sorpresa aldi confronto a Temptation island. Un vero colpo di scena:vuole vedere. Lui dà “buca” e non arriva. Si tratta di un momenti di tensione, molto complicato. La loro storia d'amore tiene tutti con fiato sospeso., vedetroppo vicino alla tentatrice Vincenza ed è per questo motivo che chiede ildi confronto. Addirittura il suo compagno prepara la colazione a Vincenza regalandole gesti dolcissimi che indispettiscono. Non mancano neppure particolari molto piccanti quando lui dice: "Io ...

Methamorphose30 : RT @trashtvstellare: “La prima cosa che guardo in una ragazza sono gli occhi... e poi il sedere” #TemptationIsland - trashtvstellare : “La prima cosa che guardo in una ragazza sono gli occhi... e poi il sedere” #TemptationIsland - tommaty28_ : @FL1CK3RXGAB anche io a volte credo di amarmi, soprattutto quando mi guardo davanti alla specchi mentre mi pulisco il sedere?????? - malvaverbasco3 : @Nabigo2 Poeta o no se hai un bel sedere te lo guardo sicuramente ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : guardo sedere Temptation Island 2021, 4a Puntata/ Diretta, falò: colpo di scena! torna Federico e.. 'Io una ragazza guardo il viso e poi il sedere' , dice Federico in una chiacchierata amichevole con Vincenza. Ad un certo punto descrive il suo tipo ideale di ragazza attraente, diversissima per ...

