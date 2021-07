Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le info utili. QUESTION TIME con le risposte alle domande più frequenti [diretta alle 15.00] (Di martedì 20 luglio 2021) Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia Gps. QUESTION TIME in diretta su Orizzonte Scuola TV con Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale della Cisl Scuola. Conduce Andrea Carlino. L'articolo Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le info utili. QUESTION TIME con le risposte alle domande più ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 luglio 2021)inedGps.insu Orizzonte Scuola TV con Attilio Varengo, componente della segreteria nazionale della Cisl Scuola. Conduce Andrea Carlino. L'articoloinedGPS, lecon lepiù ...

