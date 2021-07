Il Tour de France 2022 partirà dalla Danimarca. Subito una cronometro alla prima tappa (Di martedì 20 luglio 2021) Neppure il tempo di mandare in archivio l’edizione 2021 che si pensa già al 2022 al Tour de France: l’organizzazione ha già annunciato che il prossimo anno la corsa scatterà con una cronometro dalla Danimarca in programma venerdì 1 luglio 2022. Si tratta del decimo Paese estero ad ospitare la partenza della Grande Boucle dopo Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Irlanda e Principato di Monaco. In Danimarca si svolgeranno le prime tre tappe dell’edizione 2022. La ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Neppure il tempo di mandare in archivio l’edizione 2021 che si pensa già alalde: l’organizzazione ha già annunciato che il prossimo anno la corsa scatterà con unain programma venerdì 1 luglio. Si tratta del decimo Paese estero ad ospitare la partenza della Grande Boucle dopo Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Irlanda e Principato di Monaco. Insi svolgeranno le prime tre tappe dell’edizione. La ...

