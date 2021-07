Il Ddl Zan sommerso da mille emendamenti in Senato | sempre più probabile il rinvio a settembre

Advertising

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' - HuffPostItalia : Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

, la ex di Berlusconi si sbattezza. Pascale: 'Delusa dalla Chiesa' Francesca Pascale, la ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ha deciso di annullare il suo atto di battesimo. Un gesto di protesta ...... ma il Pd sino a ieri ha continuato a dire che non tratta 'con gli amici di Orban' e difficilmente cambierà prima dell'arrivo delin aula. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: rendi ...LA LEGGELa previsione è che si vada a settembre ma buttare la palla a dopo la pausa estiva renderà ancora più complicata l'approvazione di una legge contro l'omotransfobia. Ecco il motivo per ...Ddl Zan, la ex di Berlusconi si sbattezza. Pascale: "Delusa dalla Chiesa" Francesca Pascale, la ex fidanzata di Silvio Berlusconi, ha deciso di annullare il suo atto di battesimo. Un gesto di protesta ...