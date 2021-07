I partiti danesi vogliono concedere aborti gratuiti alle donne polacche

(Di martedì 20 luglio 2021) Prima del 1973, quando l’aborto fu legalizzato in Danimarca, lesi recavano nella Polonia comunista per interrompere le gravidanze indesiderate. Ora, la situazione potrebbe cambiare, poiché l’attuale legislazione sull’aborto in Polonia è tra le più restrittive d’Europa. Ecco perchè .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : partiti danesi

Del resto inel corso della storia hanno spesso fatto bene: ricordiamo per esempio i quarti ...malissimo e con il dramma di Christian Eriksen, hanno poi ritrovato la condizione ......, di paesi magari più piccoli, ma importanti per mostrare che questo è un percorso aperto". Infatti a firmare la Carta per Id ci sono anche austriaci (Fpoe), belgi (Vlaams Belang),(Dpp)...Alcuni partiti danesi vorrebbero concedere aborti gratuiti alle donne polacche considerando le difficoltà dovute alle restrizioni di legge ...Tutti gli atleti da Monza e Brianza al Giappone per le Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio all’8 agosto 2021. Una squadra nella squadra. L’Italia va alle Olimpiadi di Tokyo con oltre 3 ...