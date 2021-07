(Di martedì 20 luglio 2021) Circa 150dellaha manifestato questa mattina alladi, occupando i binari dell'alta velocità della. Al centro della protesta i licenziamenti annunciati dalla multinazionale. "Ci possiamo solo scusare per i disaggi ma per le lavoratrici e idellanon si può accettare l'arroganza della multinazionale di ricorrere ai licenziamenti collettivi dopo due anni di lotta" ha spiegato Giovanni Sgambati segretario generale Uil Campania. "Faremo tutto il possibile per ...

Advertising

gennaromigliore : Oggi ho incontrato delegazione di lavoratori #Whirlpool e rappresentanze sindacali. Abbiamo preso l’impegno a mante… - Agenzia_Ansa : I lavoratori della Whirlpool hanno lasciato la Stazione Centrale di Napoli, dove avavevano bloccato e poi liberato… - Corriere : Whirlpool, i lavoratori bloccano i binari dell’Alta Velocità a Napoli - bisagnino : Whirlpool, i lavoratori bloccano i binari della stazione centrale di Napoli - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: I lavoratori Whirlpool manifestano in stazione centrale a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratori Whirlpool

Il caso Whirlphool Anche idellada questa mattina stanno manifestando. Si sono dati appuntamento alla stazione centrale di Napoli dove hanno interrotto per qualche tempo la ...Circa 150dellaha manifestato questa mattina alla stazione Centrale di Napoli, occupando i binari dell'alta velocità della stazione. Al centro della protesta i licenziamenti annunciati ...Protesta dei lavoratori della Whirlpool nella stazione centrale. Napoli - I manifestanti hanno bloccato i binari dell'alta velocità, poi si sono spostati in piazza Garibaldi ...(Teleborsa) - L'Italia è centrale per Whirlpool ma sulla decisione sullo stabilimento di Napoli non si torna indietro. E' quanto ha ribadito, in un'intervista al Corriere della ...