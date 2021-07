Hellas Verona | ufficiale l’arrivo di Montipò dal Benevento

(Di martedì 20 luglio 2021) “FC comunica di aver acquisito daCalcio – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo, 25enne portiere piemontese”. Con queste parole l’annunciadi Lorenzodal: il portiere classe ’96 è stato quindi individuato dagli scaligeri come sostituto di Marco Silvestri, passato all’Udinese. “In forza alè arrivato per ...

- L', in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito, con condizoni per il riscatto, di Lorenzo Montipò , estremo difensore del Benevento fino alla stagione passata. Ecco la nota ...Il numero uno emiliano arriva a titolo definitivo dall'ed ha firmato un contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2024 '. Marco Silvestri ha lasciato il club gialloblù per vestire il ...«Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Benevento Calcio – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni ...L’Hellas Verona ha presentato ufficialmente la seconda maglia che i giocatori utilizzeranno nella stagione 2021-2022 L’Hellas Verona ha ufficializzato la maglia da trasferta per la stagione 2021-2022.