Domani il via al calcio femminile. Dove vedere le gare e per chi tifare (Di martedì 20 luglio 2021) Tre giorni prima della cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si scaldano i muscoli degli atleti per le fasi eliminatorie delle discipline che poi entreranno nel vivo della conquista delle medaglie. Vediamo insieme per chi tifare e Dove vedere le gare. Domani è il giorno di avvio del torneo di calcio femminile che vede 12 squadre divise in 3 gironi. Campionessa uscente la Germania che ha conquistato il titolo olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 battendo in finale la Svezia per 2-1. Completa il podio il terzo posto del Canada che ha avuto la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021) Tre giorni prima della cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, si scaldano i muscoli degli atleti per le fasi eliminatorie delle discipline che poi entreranno nel vivo della conquista delle medaglie. Vediamo insieme per chileè il giorno di avvio del torneo diche vede 12 squadre divise in 3 gironi. Campionessa uscente la Germania che ha conquistato il titolo olimpico a Rio de Janeiro nel 2016 battendo in finale la Svezia per 2-1. Completa il podio il terzo posto del Canada che ha avuto la ...

