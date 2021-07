Comunicato Lazio: “Striscione contro Hysaj vergognoso. Non ci faremo intidimire” (Di martedì 20 luglio 2021) “La Società Sportiva Lazio condanna fermamente il vergognoso Striscione contro il calciatore Elseid Hysaj. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport”. Questa la presa di posizione della società biancoceleste, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, nei confronti di uno Striscione apparso a Roma nella serata di ieri: “Hysaj verme, la Lazio è fascista”. “Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “La Società Sportivacondanna fermamente ilil calciatore Elseid. Non è il primo episodio di questo tipo. Noi non saremo mai dalla parte di chi nega i valori dello sport”. Questa la presa di posizione della società biancoceleste, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, nei confronti di unoapparso a Roma nella serata di ieri: “verme, laè fascista”. “Siamo senza indugio invece dalla parte del nostro atleta e di tutti gli altri calciatori impegnati in queste settimane nel ritiro ...

