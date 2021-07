Ciclismo | Olimpiadi Tokyo | Vincenzo Nibali dovrà inventarsi un attacco da lontano Ma i favoriti sono altri

(Di martedì 20 luglio 2021)ha vinto il ballottaggio con Ulissi e Formolo e prenderà parte alla prova in linea delledi2021. Lo Squalo, però, arriva ai Giochi a fari decisamente spenti. Il 2021 è stato un anno fin qui sfortunato per il messinese, il quale, oltretutto, sembra iniziare a sentire il peso dell’età., nell’ultima tappa del Tour da lui disputata, la quindicesima, ovvero la Céret-Andorra La Vella, ha palesato un buon colpo di pedale. Tuttavia, chiaramente, ciò che ha fatto vederenon è paragonabile a quello che hanno mostrato in Francia i grandi ...

Penso alle Olimpiadi. Al termine del grande successo alla Grand Boucle, Pogacar non ha voluto confermare con certezza la sua partecipazione alla Vuelta: "In questo momento sto pensando alle Olimpiadi"... Vincenzo Nibali ha vinto il ballottaggio con Ulissi e Formolo e prenderà parte alla prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo Squalo, però, arriva ai Giochi a fari decisamente spenti. Il 2021 è ... Ormai l'attesa, a tratti estenuante, delle Olimpiadi di Tokyo è agli sgoccioli, e anche questa volta una delle prime prove a cinque cerchi valide per l'assegnazione della medaglia d'oro spetterà alle ...