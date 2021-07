Campania. Lei lo lascia, lui la rapisce e ne abusa in autostrada: arrestato (Di martedì 20 luglio 2021) Un uomo ha sequestrato l’ex fidanzata a Terni dopo che questa era scesa dal bus che la stava riportando in Campania, regione d’origine di entrambi. L’uomo ha dapprima costretto la ragazza a salire sull’auto, poi l’ha massacrata di botte in una piazzola di sosta dell’autostrada A1, tra i caselli di Cassino e Caianiello. Infine l’ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 luglio 2021) Un uomo ha sequestrato l’ex fidanzata a Terni dopo che questa era scesa dal bus che la stava riportando in, regione d’origine di entrambi. L’uomo ha dapprima costretto la ragazza a salire sull’auto, poi l’ha massacrata di botte in una piazzola di sosta dell’A1, tra i caselli di Cassino e Caianiello. Infine l’ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

