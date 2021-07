Calenda sul caso Hysaj: “Non credo proprio la Lazio sia fascista” (Di martedì 20 luglio 2021) “Non credo proprio che la Lazio sia fascista o che lo siano i laziali“. Così Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, su Twitter a proposito delle polemiche scatenate dallo striscione degli Ultras biancocelesti contro Hysaj. “Mio fratello è laziale oltre ogni immaginazione ed è lontanissimo da queste idiozie – ha spiegato Calenda nel tweet -. E così tante altre persone che conosco. Ma una presa di posizione chiara è necessaria da parte di tutti“. Non credo proprio che la ?@OfficialSSLazio? sia ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “Nonche lasiao che lo siano i laziali“. Così Carlo, candidato sindaco di Roma, su Twitter a proposito delle polemiche scatenate dallo striscione degli Ultras biancocelesti contro. “Mio fratello è laziale oltre ogni immaginazione ed è lontanissimo da queste idiozie – ha spiegatonel tweet -. E così tante altre persone che conosco. Ma una presa di posizione chiara è necessaria da parte di tutti“. Nonche la ?@OfficialSS? sia ...

