Antonio Rossi colpito da un infarto, ecco come sta (Di martedì 20 luglio 2021) Antonio Rossi, 52 anni, ex campione della canoa azzurra, è stato colpito da un infarto durante una mezza maratona. puoi leggere anche: “Everton, giocatore sospeso per abusi su minore“ Antonio Rossi, le sue condizioni L’ex atleta canoista azzurro è un uomo di sport legato a grandi successi olimpici ed una grandissima umanità. Oggi Rossi sta meglio, ma ha vissuto momenti di apprensione: l’ex campione olimpico ha accusato un malore Domenica mentre si trovava in Veneto ed è stato subito trasferito all’ospedale a Conegliano Veneto, per un problema cardiaco, un ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021), 52 anni, ex campione della canoa azzurra, è statoda undurante una mezza maratona. puoi leggere anche: “Everton, giocatore sospeso per abusi su minore“, le sue condizioni L’ex atleta canoista azzurro è un uomo di sport legato a grandi successi olimpici ed una grandissima umanità. Oggista meglio, ma ha vissuto momenti di apprensione: l’ex campione olimpico ha accusato un malore Domenica mentre si trovava in Veneto ed è stato subito trasferito all’ospedale a Conegliano Veneto, per un problema cardiaco, un ...

Agenzia_Ansa : Ricoverato per infarto l'ex campione olimpico Antonio Rossi - #ANSA - HuffPostItalia : Ricoverato per infarto ex portabandiera olimpico Antonio Rossi - fattoquotidiano : Antonio Rossi, infarto durante la maratona: l’ex campione olimpico ricoverato in ospedale - 11Giuliano : Quanti malori: L’ex campione olimpico Antonio Rossi ricoverato per infarto. - MondoTV241 : Paura per l'ex campione olimpico Antonio Rossi, ricoverato per infarto ora sta meglio #antoniorossi -