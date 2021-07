Ufficiale | Milan | Brahim Diaz ha firmato fino al 2023

Advertising

AntoVitiello : Ufficiale Milan-Modena a Milanello il 24 luglio - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficiale l'acquisto di #BalloTouré. Comunicato anche il numero di maglia - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE IL RITORNO DI BRAHIM DIAZ L'attaccante indosserà la maglia numero 10 #SkySport… - dero_tavares : RT @sportmediaset: Milan, ufficiale: riecco #BrahimDiaz, avrà la maglia numero 10. #SportMediaset - serieAnews_com : ???? UFFICIALE: #Milan, ecco #BrahimDiaz : i dettagli del trasferimento -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Milan

COMUNICATO REAL - Anche il Real Madrid conferma in un comunicatol'accordo per il prestito biennale di Brahim Diaz alAdesso è: Albert Sambi Lokonga è un nuovo giocatore dell'Arsenal. Il centrocampista era stato seguito anche dalAlla fine Albert Sambi Lokonga è approdato all' Arsenal . Il calciatore belga è ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Giovedì 1 luglio ha preso ufficialmente il via la sessione estiva di calciomercato, che si concluderà martedì 31 agosto. Nel ...È ufficiale, Brahim Diaz in prestito biennale al Milan dal Real Madrid.Lo annuncia il club rossonero in una nota. Il calciatore si lega al Milan fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 10. ( ...