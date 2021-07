Ufficiale: Frosinone, tre calciatori in prestito al Monterosi (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Frosinone ha annunciato di aver ceduto tre calciatori in prestito al Monterosi. Si tratta di Marcianò, Luciani e Tonetto. Ecco il comunicato: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Monterosi FC per la cessione a titolo temporaneo dei calciatori Giuseppe Marcianò, Pierluca Luciani e Mattia Tonetto”. Foto: Twitter Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilha annunciato di aver ceduto treinal. Si tratta di Marcianò, Luciani e Tonetto. Ecco il comunicato: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la societàFC per la cessione a titolo temporaneo deiGiuseppe Marcianò, Pierluca Luciani e Mattia Tonetto”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

