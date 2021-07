Ucciso mentre preleva dal bancomat davanti alla moglie: svolta nelle indagini sull’omicidio (Di lunedì 19 luglio 2021) svolta nelle indagini sull’omicidio del 69enne Giovanni Caramuscio, Ucciso a colpi di pistola mentre prelevava dal bancomat a Lequile, in provincia di Lecce. Il delitto si sarebbe consumato sotto gli occhi della moglie che lo attendeva in auto e nelle ultime ore l’inchiesta avrebbe registrato una decisiva accelerazione per risolvere il caso. Ucciso mentre preleva dal bancomat: svolta nelle ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 luglio 2021)del 69enne Giovanni Caramuscio,a colpi di pistolava dala Lequile, in provincia di Lecce. Il delitto si sarebbe consumato sotto gli occhi dellache lo attendeva in auto eultime ore l’inchiesta avrebbe registrato una decisiva accelerazione per risolvere il caso.dal...

