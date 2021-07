Traffico Roma del 19-07-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 19 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltointenso sulla Salaria con dei rallentamenti all’altezza della aeroporto dell’Urbe si rallenta che sulla Cassia tra la Giustiniana e via di Grottarossacon rallentamenti anche sul percorso Urbano della A24 con rallentamenti dall’uscita di Tor Cervara sino allo svincolo per la tangenziale est trafficato poi il grande raccordo anulare nel tratto tra Casilina e da Appia in carreggiata interna con rallentamenti rallentamenti poi sulla via Aurelia tra il raccordo è via Aurelia Antica e code sulla Pontina tra Castelno e Castel di Decima ...

