“Questo è un incubo”. Sport in lutto, destino atroce: Oscar muore a 22 anni. Era già un numero uno (Di lunedì 19 luglio 2021) Se n’è andato a 22 anni, inseguendo la sua passione. Tanti i messaggi. “Un vero incubo. Ci siamo incontrati stamattina per entrare insieme in acqua. Mi ricorderò per sempre quel tuo sorriso: spero che lassù continuerai a essere la persona che eri”. La notizia è stata confermata su Twitter anche dalla Federazione spagnola: “Una giornata di grandi onde a Zicatela ci ha dato un duro colpo. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Non ci sono parole per descrivere tanto dolore. La vita sa essere ingiusta”. Un dolore atroce. In cui, un amico di sempre, intravede una sorta di missione mistica del ragazzo. “Vorrei che voi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Se n’è andato a 22, inseguendo la sua passione. Tanti i messaggi. “Un vero. Ci siamo incontrati stamattina per entrare insieme in acqua. Mi ricorderò per sempre quel tuo sorriso: spero che lassù continuerai a essere la persona che eri”. La notizia è stata confermata su Twitter anche dalla Federazione spagnola: “Una giornata di grandi onde a Zicatela ci ha dato un duro colpo. Le nostre sincere condoglianze alla famiglia e agli amici. Non ci sono parole per descrivere tanto dolore. La vita sa essere ingiusta”. Un dolore. In cui, un amico di sempre, intravede una sorta di missione mistica del ragazzo. “Vorrei che voi ...

