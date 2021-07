Qualificazioni Atp Umago 2021: Giannessi batte Olivo e raggiunge il main draw (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessandro Giannessi ha sconfitto Renzo Olivo per 7-6(5), 6-1 e raggiunto il tabellone principale dell‘Atp 250 di Umago 2021. L’azzurro ha completato l’opera dopo aver eliminato precedentemente Rudolf Molleker, mettendo in pratica l’ennesima prestazione positiva dell’anno; il ligure non ha sofferto la pressione imposta dal tennis aggressivo ed esteticamente apprezzabile di Olivo, imponendosi in due set. Primo parziale particolarmente lottato, con entrambi gli atleti determinati a comandare da fondocampo, soprattutto abili in uscita dal servizio. La grinta di Giannessi è stata fondamentale ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Alessandroha sconfitto Renzoper 7-6(5), 6-1 e raggiunto il tabellone principale dell‘Atp 250 di. L’azzurro ha completato l’opera dopo aver eliminato precedentemente Rudolf Molleker, mettendo in pratica l’ennesima prestazione positiva dell’anno; il ligure non ha sofferto la pressione imposta dal tennis aggressivo ed esteticamente apprezzabile di, imponendosi in due set. Primo parziale particolarmente lottato, con entrambi gli atleti determinati a comandare da fondocampo, soprattutto abili in uscita dal servizio. La grinta diè stata fondamentale ...

Advertising

sportface2016 : #AtpUmago: #Giannessi diventa il quinto azzurro in tabellone, #Olivo al tappeto in due set - infoitsport : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: I risultati delle Qualificazioni. Giannessi al turno decisivo ad Umago. Out gli altr… - OA_Sport : Roberto Marcora non riesce ad entrare nel tabellone di Gstaad: Oscar Otte non gli concede niente con il servizio ne… - zazoomblog : ATP Gstaad 2021: Oscar Otte è una bomba al servizio Roberto Marcora cade all’ultimo turno delle qualificazioni -… - livetennisit : ATP Umago, Gstaad e Los Cabos: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo 4 azzurri (LIVE) -