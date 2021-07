Olimpiadi, la verità sui letti anti sesso di Tokyo: un atleta fa una prova (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli sportivi sono umani ed hanno delle esigenze come tutti noi. Nel villaggio olimpico degli ultimi giochi invernali l’uso di Tinder è aumentato del 350% e alle Olimpiadi di Rio sono stati distribuiti 500.000 preservativi, quasi 50 per ogni atleta. Cosa accadrà quindi a Tokyo? Negli ultimi giorni le testate più famose hanno riportato la notizia secondo la quale i letti degli atleti sono stati creati per scoraggiare i rapporti intimi. Sembra infatti che siano stati costruiti in cartone, così da rompersi con dei movimenti troppo bruschi. Ad avvalorare il rumor c’ha pensato il fondista americano Paul Chelimo: “I ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 luglio 2021) Gli sportivi sono umani ed hanno delle esigenze come tutti noi. Nel villaggio olimpico degli ultimi giochi invernali l’uso di Tinder è aumentato del 350% e alledi Rio sono stati distribuiti 500.000 preservativi, quasi 50 per ogni. Cosa accadrà quindi a? Negli ultimi giorni le testate più famose hanno riportato la notizia secondo la quale idegli atleti sono stati creati per scoraggiare i rapporti intimi. Sembra infatti che siano stati costruiti in cartone, così da rompersi con dei movimenti troppo bruschi. Ad avvalorare il rumor c’ha pensato il fondista americano Paul Chelimo: “I ...

