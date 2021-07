Letti anti - sesso alle Olimpiadi? Il ginnasta fa una prova e smentisce tutto con la sua performance

(Di lunedì 19 luglio 2021) Per Tokyo 2020, la notizia era che i, di cartone e riciclabili, fossero troppo fragili per farci. Ma ilirlandese Rhys McClenaghan ha voluto dimostrare che si tratta di una fake ...

La7tv : #intanto Letti 'anti-sesso' alle olimpiadi di Tokyo 2021: il mistero svelato dal ginnasta irlandese - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: Quella dei letti anti-sesso al Villaggio olimpico è una fake news, lo assicura un ginnasta - generacomplotti : RT @Agenzia_Italia: Quella dei letti anti-sesso al Villaggio olimpico è una fake news, lo assicura un ginnasta - Agenzia_Italia : Quella dei letti anti-sesso al Villaggio olimpico è una fake news, lo assicura un ginnasta - infoitsport : I letti per gli atleti delle Olimpiadi sono davvero anti-sesso? La prova del ginnasta – Il video -

Ultime Notizie dalla rete : Letti anti

Il Post

Per Tokyo 2020, la notizia era che i, di cartone e riciclabili, fossero troppo fragili per farci sesso. Ma il ginnasta irlandese Rhys McClenaghan ha voluto dimostrare che si tratta di una fake news. In un video postato sui social, ...... è stata sicuramente una grande prova di buon senso innanzitutto e rispetto delle regole- ... Durante la presentazione sono stati anchealcuni passi tratti dal romanzo di Cristina Giammito. ...Il letti ideati per evitare rapporti, comodi per una persona e "pronti a rompersi con un peso maggiore di quello indicato" ...Il sesso è fortemente sconsigliato durante queste olimpiadi, soprattutto per evitare i contagi da Covid19. L’organizzazione ha iniziato la sua battaglia ai rapporti sessuali già da giugno raccomandand ...