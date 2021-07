Insulti razzisti ad Hamilton dopo l' incidente con Verstappen

(Di lunedì 19 luglio 2021)è stato vittima dia stampo razzista sui social, la Mercedes e la Fia alzano la voce: "Sollecitiamo chi di dovere affinché i responsabili siano puniti per le loro azioni"

caritas_milano : Un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia... Forza Saka, Rashford e Sancho! Siamo al fianc… - repubblica : Insulti razzisti a Lewis Hamilton. Formula uno, Fia e scuderie: 'Proviamo disgusto' - SkySportF1 : Verstappen-Hamilton, dopo incidente insulti razzisti all'inglese. La FIA: 'Inaccettabili' #SkyMotori #F1 #Formula1 - Ticinonline : Insulti razzisti a Hamilton: «Abusi inaccettabili» #f1 #silverstone #hamilton #verstappen - frankneapolitan : Quelli della Curva Nord interista, gemellati con I fascisti della Curva Nord laziale che ha imposto a #Hysaj di can… -

, la condanna della Fia Charles Leclerc Giurano di averlo visto con gli occhi lucidi nei primi istanti dopo aver tolto il casco, e la gestualità nei primi metri dopo la bandiera a ...Lewis Hamilton è stato grande protagonista in tutti i sensi nel gran premio di casa, a Silverstone. Il 36enne inglese della Mercedes ha infatti vinto la gara nonostante una penalità di 10 secondi per ...SILVERSTONE - Polemiche e accuse fanno parte del gioco, ma questa volta degli pseudo-tifosi sono andati oltre. L’incidente di Silverstone tra Hamilton e Verstappen - con l’olandese finito contro le ba ...Roma, 19 lug. (askanews) - La tensione post incidente al via tra Lewis Hamilton e Max Verstappen prosegue anche sui social network. Lewis Hamilton è stato vittima di "moltemplici insulti razzisti" sul ...