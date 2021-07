Il paradosso del green pass: per andare a cena obbligatorio, per i lavoratori non è neanche previsto (Di lunedì 19 luglio 2021) Per scongiurare i contagi il governo è pronto a comprimere le scelte dei singoli: la volontà politica è quella di rendere il green pass obbligatorio per i luoghi chiusi e affollati come i ristoranti. Giusto. Ma il principio non sembra valere per tutte le categorie allo stesso modo. Nella bozza del nuovo decreto sarebbero infatti previste anche multe di 400 euro per i clienti dei locali trovati al tavolo sprovvisti di certificazione verde e cinque giorni di chiusura per i gestori. A spingere per le misure sono soprattutto Pd e Leu, con il ministro Roberto Speranza convinto che si debba fare di più contro il diffondersi della variante Delta ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) Per scongiurare i contagi il governo è pronto a comprimere le scelte dei singoli: la volontà politica è quella di rendere ilper i luoghi chiusi e affollati come i ristoranti. Giusto. Ma il principio non sembra valere per tutte le categorie allo stesso modo. Nella bozza del nuovo decreto sarebbero infatti previste anche multe di 400 euro per i clienti dei locali trovati al tavolo sprovvisti di certificazione verde e cinque giorni di chiusura per i gestori. A spingere per le misure sono soprattutto Pd e Leu, con il ministro Roberto Speranza convinto che si debba fare di più contro il diffondersi della variante Delta ...

