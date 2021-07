Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole | anticipazioni oggi 19 luglio

Leggi su solodonna

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ile Unallunedì 19. Umberto corre in aiuto di Adelaide. Intanto Marta e Vittorio hanno intenzione di creare una linea di abiti per bambini. Filippo torna a casa con Serena e la figlioletta Irene, ma sarà complicato convivere con persone di cui non ne ricorda l’esistenza. Per Jimmy ora viene il bello: al campo estivo dovrà mettere in pratica i consigli dello zio Articolo completo: dal blog SoloDonna