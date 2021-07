Green pass | Andreoni | “Giusto estenderlo sui mezzi pubblici”

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - romasil1 : RT @lapinna1: Liguria, treno regionale La Spezia-Genova Brignole. Ammassati tipo carro bestiame. Posti a sedere tutti occupati, più 15-20… - giorgiovascotto : RT @GiacomoGorini: Un green pass obbligatorio per entrare in Parlamento no? -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

A Milano, mentre in Italia sono al vaglio misure più restrittive sull'uso del "", il titolo più pesante del listino principale è Enel ( - 4,9%) e sono in deciso calo Exor ( - 3,9%), Cnh ( - ..., Decreto Covid 26 luglio/ Verbale Cts: 2 dosi vaccini, convincere over - 60 I vaccini anti Covid prevengono inoltre i ricoveri in terapia intensiva per l'88,1% con ciclo incompleto e 97,3% ...Green pass obbligatorio in Italia e multe in arrivo. Finora siamo solo nel campo delle ipotesi, ma in queste ore prende sempre più piede la possibilità che il governo introduca l’obbligo della ...“Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico ...