Google Chrome 91, aggiornamento urgente per una falla critica attivaHDblog.it (Di lunedì 19 luglio 2021) Può bastare la navigazione sul sito sbagliato per causare l'infezione. La patch è già in distribuzione su desktop e Android.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome Google Chrome 91, aggiornamento urgente per una falla critica attiva La settimana scorsa è emersa una vulnerabilità zero - day nella versione 91 di Chromium , il browser open - source da cui scaturiscono software commerciali tra cui Chrome stesso , Microsoft Edge , Samsung Internet, Opera e molti altri. Conviene aggiornare subito , sia perché è attualmente in corso di sfruttamento, sia perché all'utente basta visitare il sito ...

WEROCK Rocktab L110, il rugged tablet si aggiorna con i servizi Google e nuovi accessori I servizi includono Google Search, Google Chrome, Google Maps e il Google Play Store con accesso a oltre milioni di applicazioni. La variante senza servizi Google rimane disponibile. È stato ampliato ...

Scoperta una falla di sicurezza sui browser con motore Chromium, ecco come proteggersi Quando si naviga sul web, una delle prime cose da tenere sotto controllo è la sicurezza. Proprio per questo motivo, Google sta costantemente rilasciando gl ...

