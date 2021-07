Gigio Donnarumma, vacanze d’amore con la fidanzata: «La mia vita» (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutto in una settimana. Gianluigi Donnarumma, negli ultimi sette giorni, ha prima vinto da protagonista il campionato europeo con la nazionale (parando due rigori decisivi in finale), poi con un lungo messaggio ha detto addio al Milan (il club nel quale è cresciuto e con cui ha esordito in Serie A), infine ha ufficializzato il trasferimento al Paris Saint-Germain (firmando un mega contratto da 12 milioni a stagione). Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Tutto in una settimana. Gianluigi Donnarumma, negli ultimi sette giorni, ha prima vinto da protagonista il campionato europeo con la nazionale (parando due rigori decisivi in finale), poi con un lungo messaggio ha detto addio al Milan (il club nel quale è cresciuto e con cui ha esordito in Serie A), infine ha ufficializzato il trasferimento al Paris Saint-Germain (firmando un mega contratto da 12 milioni a stagione).

Advertising

UEFAcom_it : 'Ho dovuto rimettere la testa a posto e pararne un altro...' Gigio Donnarumma ?????? #EURO2020 #ITA | @Vivo_Azzurro - ZZiliani : Non so se ci avete fatto casa: parato anche l’ultimo, ha esultato così. Miglior portiere del mondo (non per corto m… - CB_Ignoranza : Sei il portiere più forte al mondo, grazie Gigio. L'Europeo è tuo ???????? #Donnarumma #Italia #Euro2020 #Nazionale… - simpaticainculo : RT @fumodasolo: a me purtroppo di gigio donnarumma interessa molto - cvstaway_ : ma perché criticate donnarumma che ha fatto la foto con berlusconi raga si sa che berlusca è una persona di merda m… -