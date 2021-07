Ecco come il Chelsea sta preparando la stagione 2021-2022 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Chelsea sta inziando a carburare in vista della stagione 2021-2022. Thomas Tuchel vorrebbe ripetere la straordinaria stagione con i Blues, con cui ha conquistato contro il City la tanto agognata Champions League sotto il cielo di Porto. In vista dell’esordio del 14 agosto contro il Crystal Palace a Stamford Bridge, iniziano ad essere messi in pratica i nuovi sistemi di gioco che Tuchel ha in mente. Il principale problema del tedesco riguarda l’abbondanza di giocatori offensivi. Per questo motivo si sta pensando ad uno stile simile a quello che Tuchel mise in pratica a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilsta inziando a carburare in vista della. Thomas Tuchel vorrebbe ripetere la straordinariacon i Blues, con cui ha conquistato contro il City la tanto agognata Champions League sotto il cielo di Porto. In vista dell’esordio del 14 agosto contro il Crystal Palace a Stamford Bridge, iniziano ad essere messi in pratica i nuovi sistemi di gioco che Tuchel ha in mente. Il principale problema del tedesco riguarda l’abbondanza di giocatori offensivi. Per questo motivo si sta pensando ad uno stile simile a quello che Tuchel mise in pratica a ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, il videoblob sul peggio del dibattito in Aula: da “Come fare leggi per i ciccioni” a “peggio del fascismo”… - emergenzavvf : Nessuno dimenticherà il vostro sacrificio, ma così sarà come avervi sempre accanto. Nel ricordo di Antonino, Marco… - sole24ore : ?? Perché il #Greenpass è costituzionale e può limitare alcune libertà: - globalistIT : - Miti_Vigliero : RT @ilsecoloxix: Il maxi processo contro l’Oms, le sacche di sangue che si coagulano, il Regolamento Ue 953: ecco come stanno le cose su ci… -