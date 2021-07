È il Freedom Day, ma il Regno Unito ha poco da festeggiare (Di lunedì 19 luglio 2021) LONDRA - In pochi in Inghilterra potevano immaginarsi un “Freedom Day” così mesto. Oggi è il giorno in cui vengono finalmente abolite tutte le restrizioni: la mascherina non sarà più obbligatoria nemmeno al chiuso; le regole sul distanziamento sociale verranno abolite; tutti i locali, incluse le discoteche, potranno riaprire; non ci sarà più l’obbligo di lavorare da casa. Secondo i piani del premier Boris Johnson questa giornata avrebbe dovuto segnare il ritorno alla normalità dopo quasi diciotto mesi dal primo lockdown. Ma il primo ministro, e gran parte dei cittadini, hanno trovato ben poco da festeggiare. Johnson ha accantonato il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) LONDRA - In pochi in Inghilterra potevano immaginarsi un “Day” così mesto. Oggi è il giorno in cui vengono finalmente abolite tutte le restrizioni: la mascherina non sarà più obbligatoria nemmeno al chiuso; le regole sul distanziamento sociale verranno abolite; tutti i locali, incluse le discoteche, potranno riaprire; non ci sarà più l’obbligo di lavorare da casa. Secondo i piani del premier Boris Johnson questa giornata avrebbe dovuto segnare il ritorno alla normalità dopo quasi diciotto mesi dal primo lockdown. Ma il primo ministro, e gran parte dei cittadini, hanno trovato benda. Johnson ha accantonato il suo ...

borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - MediasetTgcom24 : In Inghilterra è scattato il Freedom Day, stop restrizioni da Covid #freedomday - Adnkronos : #Covid, in Gb è #FreedomDay: da oggi revocate le restrizioni tra allarme degli esperti e condanne sui social. - giantico : RT @borghi_claudio: Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni ht… - i_retrosi : RT @maurobiani: #Inghilterra A parte tutto, ma chiamarlo -Freedom day- che messaggio è? Basito. -