É guerra tra Alessio e Samantha: botta e risposta al veleno (Di lunedì 19 luglio 2021) Qualche settimana fa nessuno lo avrebbe neanche lontanamente immaginato, e invece la storia d’amore tra Alessio Ceniccola e Samantha Curcio, conosciutisi nel trono classico di Uomini e Donne, è finita nel peggiore dei modi. I due ex, infatti, non solo non si sono chiariti faccia a faccia, ma hanno annunciato la rottura via Instagram, rinfacciandosi i rispettivi comportamenti e le rispettive mancanze. Un confronto al veleno, quello tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che non ha lasciato spazio a compromessi. Samantha Curcio annuncia la rottura con Alessio Ceniccola “Non avrei MAI ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Qualche settimana fa nessuno lo avrebbe neanche lontanamente immaginato, e invece la storia d’amore traCeniccola eCurcio, conosciutisi nel trono classico di Uomini e Donne, è finita nel peggiore dei modi. I due ex, infatti, non solo non si sono chiariti faccia a faccia, ma hanno annunciato la rottura via Instagram, rinfacciandosi i rispettivi comportamenti e le rispettive mancanze. Un confronto al, quello tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che non ha lasciato spazio a compromessi.Curcio annuncia la rottura conCeniccola “Non avrei MAI ...

