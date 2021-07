Docenti neoassunti | perché non assegnare ruoli di coaching e mentoring? Ecco perché è utile Scarica circolare per l’attivazione del “Progetto Coaching”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il primo settembre i vincitori di concorso (quello straordinario e quello STEM) assumeranno servizio a tempo indeterminato. Piuttosto che criticare le pratiche utilizzate sino ad oggi, per carità molte assolutamente adeguate, cercheremo di proporre un approccio ale alcomedi tipo trasformativo; con ciò asserendo che lo stesso non è detto che sia il migliore ma certamente in grado di dare nuova linfa alla scuola e nuove motivazioni agli insegnanti. L'articolo .