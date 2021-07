Crescita delle esportazioni e asimmetrie dello sviluppo (Di lunedì 19 luglio 2021) Una molla che si distende. Questa è l’immagine dei processi di sviluppo che seguono la fase più acuta della pandemia. Così, mentre le previsioni sulla Crescita del Pil italiano subiscono continue variazioni al rialzo, giungendo nelle ultime affermazioni del Ministro dell’Economia anche a superare il 5 per cento per il 2021, scorgiamo aspetti di dinamismo in diverse componenti della nostra economia. Si tratta però di segnali asimmetrici che non riguardano in maniera uniforme settori e territori. Il primo aspetto di differenziazione riguarda la dimensione d’impresa. In linea generale le aziende più piccole e isolate, che negli anni scorsi non avevano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 luglio 2021) Una molla che si distende. Questa è l’immagine dei processi diche seguono la fase più acuta della pandemia. Così, mentre le previsioni sulladel Pil italiano subiscono continue variazioni al rialzo, giungendo nelle ultime affermazioni del Ministro dell’Economia anche a superare il 5 per cento per il 2021, scorgiamo aspetti di dinamismo in diverse componenti della nostra economia. Si tratta però di segnali asimmetrici che non riguardano in maniera uniforme settori e territori. Il primo aspetto di differenziazione riguarda la dimensione d’impresa. In linea generale le aziende più piccole e isolate, che negli anni scorsi non avevano ...

