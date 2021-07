Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Scendono i positivi ai test per il Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del min… - fattoquotidiano : Covid, i dati: 2.072 positivi con 89.089 test, tasso di positività sale al 2,3%. In crescita ricoveri (+52) e terap… - MediasetTgcom24 : Covid, 2.072 nuovi casi su 89.089 tamponi e altri sette decessi #coronavirusitalia - ilmetropolitan : ???? #Covid: Da ieri 2.072 nuovi #casi su 89.089 test, #positività al 2,3%, 7 decessi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: 2.072 positivi, 7 vittime: (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Scendono leggermente i positivi ai test… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 072

... DECRETO: DOMANI CTS/ Regole e obblighi: zona gialla col 5% terapie VARIANTI, BALLABIO '... MINISTERO SALUTE, BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA/ 19 luglio: 7 morti, 2.nuovi casi Al momento ...Scendono leggermente i positivi ai test per iindividuati nelle ultime 24 ore, sono 2.secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.127. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 3. Sono 89.089 i ...18:59Covid, in Sicilia 300 nuovi casi e una vittima: incidenza si dimezza al 3,1 per cento 18:59PLF, cos’è e come si ottiene il Passenger Locator Form per viaggiare all’estero 18:52Le Luminarie – Arti ...Per recarsi dall'Italia in alcuni Paesi all'Estero non è necessario avere con sé solo il Green Pass ma anche un altro documento, il Passenger Locator Form (PLF). L'articolo PLF, cos’è e come si ottien ...