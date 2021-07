Coronavirus, 7 decessi in un giorno. Aumenta ancora il tasso di positività: 2,3% (ieri 1,9%) (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino del 19 luglio Sono 7 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano 3). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.874. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +2.072 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.289.528. Gli attualmente positivi sono 47.525. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 4.114.129 unità, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.188. Sono 162 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi; 16 ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Il bollettino del 19 luglio Sono 7 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (erano 3). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.874. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +2.072 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.289.528. Gli attualmente positivi sono 47.525. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 4.114.129 unità, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.188. Sono 162 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi; 16 ...

