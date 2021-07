Come usare l’editing genetico per combattere il coronavirus (Di lunedì 19 luglio 2021) Foto: Louis Reed / UnsplashContro Covid-19 i vaccini sono decisamente efficaci, ma non bastano. Per far fronte alla pandemia nei paesi del mondo in cui le campagne vaccinali sono rallentate e per affrontare la diffusione di varianti più contagiose di Sars-Cov-2 servono anche terapie specifiche. Il miglior trattamento possibile per Covid-19 è un farmaco efficace, facile da somministrare, che possa essere adattato a eventuali varianti. Per il momento i candidati migliori sembrerebbero gli anticorpi monoclonali, che tuttavia mostrano non poche criticità. Nel prossimo futuro, però, grazie alla tecnologia premio Nobel Crispr/Cas, potremmo avere una terapia che con grande precisione riconosce ed ... Leggi su wired (Di lunedì 19 luglio 2021) Foto: Louis Reed / UnsplashContro Covid-19 i vaccini sono decisamente efficaci, ma non bastano. Per far fronte alla pandemia nei paesi del mondo in cui le campagne vaccinali sono rallentate e per affrontare la diffusione di varianti più contagiose di Sars-Cov-2 servono anche terapie specifiche. Il miglior trattamento possibile per Covid-19 è un farmaco efficace, facile da somministrare, che possa essere adattato a eventuali varianti. Per il momento i candidati migliori sembrerebbero gli anticorpi monoclonali, che tuttavia mostrano non poche criticità. Nel prossimo futuro, però, grazie alla tecnologia premio Nobel Crispr/Cas, potremmo avere una terapia che con grande precisione riconosce ed ...

