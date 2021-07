CineFortunae 2021 | Omaggio a Monica Vitti

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 luglio 2021): “Sono stata l’unica donna ad avere il coraggio di essere comica. Per essere comici bisogna essere spudorati, non ci si può nascondere dietro un alone di mistero e di bellezza”, diceva di sé Maria Luisa Ceciarelli in arte, al settimanale Epoca nel 1993. Quando le verrà dedicata la serata di? A questa grande attrice del nostro schermo, antidiva di Cinecittà, unica donna dei cosiddetti cinque colonnelli della gloriosa commedia all’italiana, è dedicata, martedì 20 luglio, la quinta serata di, Capolavori Restaurati by the Sea in programma alla Rocca ...