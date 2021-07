Caso Hysaj | la Lazio critica la Lazio | «E’ compito del club tutelare un proprio tesserato»

(Di lunedì 19 luglio 2021) Nella già di per sé grottesca situazione che si è venuta a creare dopo la presentazione diai compagni sulle note di “Bella Ciao”, irrompe l’ancora più surreale nota della. In quattro righe ildi fattose stesso, sottolineando che èdella societàun. Dimenticando, evidentemente, di non averlo fatto. Il testo della nota pubblicata sul sito biancoceleste è questo: «Èdella Societàun...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Hysaj

La Lazio è intervenuta nel: il giocatore albanese, nuovo arrivato in casa biancoceleste, era stato ricoperto di insulti dai tifosi dopo che in un video pubblicato da Luis Alberto lo si vede cantare 'Bella Ciao'. ' È ...Commenta per primo Elseid, nuovo acquisto della Lazio, ha vissuto un episodio spiacevole a causa degli insulti che gli ...a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo...Bella Ciao e ultras, sdoppiamento di personalità del club: "Spetta alla società sottrarre un proprio tesserato a strumentalizzazioni" ...La Lazio ha piazzato un colpo importante per la fascia, si è assicurata le prestazioni dell’ex Napoli Hysaj. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista tecnico, ...