Bambini sperduti, fino al 30 luglio nel Refettorio di S. Domenico Maggiore la mostra promossa dal Conadi (Di lunedì 19 luglio 2021) Presso la sede del Sugc in via Cappella Vecchia è stata presentata la mostra “Bambini sperduti”, in programma dal 20 al 30 luglio 2021 nella Sala del Grande Refettorio del museo di San Domenico Maggiore. La mostra “Bambini sperduti” – patrocinata dall’assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli diretto da Annamaria Palmieri e diretta artisticamente da Domenico “Mimmo” Pesce – nasce da un viaggio umano ed artistico e ambisce a soddisfare bisogni molteplici e differenziati, come tutte ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021) Presso la sede del Sugc in via Cappella Vecchia è stata presentata la”, in programma dal 20 al 302021 nella Sala del Grandedel museo di San. La” – patrocinata dall’assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli diretto da Annamaria Palmieri e diretta artisticamente da“Mimmo” Pesce – nasce da un viaggio umano ed artistico e ambisce a soddisfare bisogni molteplici e differenziati, come tutte ...

PrimaCommunica2 : Al Museo di San Domenico Maggiore la mostra “Bambini sperduti” - FuKalyar : @ferrix88 @massimo_rolli @pastorinisz @brusco_sandro In provincia a 300 euro? Ditemi dove perchè a meno di trovarsi… - zazoomblog : Bambini sperduti la mostra di Conadi si presenta lunedì al Sindacato Unitario Giornalisti della Campania -… - AnnaMariaPes1 : @valentina_mulas Io ho insegnato per anni in Veneto in paesini sperduti di montagna e i bambini mi dicevano:” maest… -