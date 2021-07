Apple rilascia iOS | iPadOS e tvOS 14 7 | watchOS 7 6 e macOS 11 5 Big Sur RC 2HDblog it

Advertising

ispazio : Apple rilascia una nuova versione della RC di macOS Big Sur 11.5 - AppleEducate : RT @AppleZein: Apple rilascia iOS 14.7 | TUTTE le NOVITÀ + CONSIGLI - Genjuro75 : RT @AppleZein: Apple rilascia iOS 14.7 | TUTTE le NOVITÀ + CONSIGLI - coder_487 : RT @AppleZein: Apple rilascia watchOS 7.6 | NOVITÀ + CONSIGLI - rmb112 : Apple rilascia ufficialmente iOS 14.7 per TUTTI -

Ultime Notizie dalla rete : Apple rilascia

La riproduzione dell'audio in formato Dolby Atmos e Lossless diMusic poteva interrompersi in modo inatteso. Il messaggio relativo all'assistenza per la batteria che poteva essere scomparso ...Secondo le note di rilascio di, il nuovo aggiornamento porta il supporto per l'app ECG e le notifiche del ritmo cardiaco irregolare suWatch Series 4 e successivi in 30 nuovi paesi. tvOS ...Apple ha rilasciato pubblicamente iOS e iPadOS 14.7. Questi aggiornamenti arrivano a distanza di circa una settimana dalle Release Candidate, e a poco più di due mesi dal rilascio di iOS e iPadOS 14.6 ...Pochi minuti fa, Apple ha rilasciato una nuova versione della Release Candidate di macOS Big Sur 11.5 per gli sviluppatori. Gli sviluppatori possono scaricare ?????la nuova Release Candidate di macOS ...