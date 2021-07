Anticipazioni Brave and Beautiful, i sospetti sono infondati: scoperta sorprendente (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano ai telespettatori numerosi colpi di scena. Brave and Beautiful, la serie TV turca che da quando ha fatto il suo esordio in televisione ha raccolto milioni di telespettatori, si sta rivelando ricca di colpi di scena. Dagli spoiler sulle puntate dal 19 al 23 luglio della soap turca, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Lediandrivelano ai telespettatori numerosi colpi di scena.and, la serie TV turca che da quando ha fatto il suo esordio in televisione ha raccolto milioni di telespettatori, si sta rivelando ricca di colpi di scena. Dagli spoiler sulle puntate dal 19 al 23 luglio della soap turca, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 23 luglio 2021 arriva la madre di Cesur - #Brave #Beautiful #anticipazioni - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 19 luglio 2021 Cesur e la cena da Tahsin - #Brave #Beautiful #anticipazioni - Dansai75 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 19 luglio? Vi aspettiamo domani su #Canale5 e in streaming… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brave and beautiful anticipazioni 19 luglio 2021: Tahsin vuole fare affari con Cesur, ma Suhan...… - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 19 luglio: la rivelazione di Cesur! -