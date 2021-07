A Londra è scattato il 'freedom day'. Johnson chiede prudenza (Di lunedì 19 luglio 2021) Via a quasi tutte le restrizioni, nonostante l'impennata dei contagi. Il premier è in quarantena dopo il contatto con il ministro della Salute positivo. A Tokyo scoperti altri atleti positivi nel ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) Via a quasi tutte le restrizioni, nonostante l'impennata dei contagi. Il premier è in quarantena dopo il contatto con il ministro della Salute positivo. A Tokyo scoperti altri atleti positivi nel ...

F1, beffa Ferrari a Silverstone: Hamilton supera Leclerc all'ultimo giro Una settimana dopo il trionfo dell' Italia di Roberto Mancini ad Euro 2020, a Londra lo sport italiano è ancora protagonista. Cambia solo il colore , dall' azzurro delle maglie ...Leclerc è scattato nel ...

Covid, scattato Freedom Day: in Inghilterra stop a restrizioni - Ultima Ora Agenzia ANSA In Inghilterra è libera tutti, scattato il Freedom day In Inghilterra è libera tutti, scattato il Freedom day. Coronavirus - Da oggi decadono le principali restrizioni imposte per la pandemia a cominciare dall'obbligo della mascherina ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo sono oltre 190 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 4 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...

