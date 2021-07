Silverstone | rivivi il primo giro | scintille Hamilton - Verstappen | Max a muro

(Di domenica 18 luglio 2021) Le immagini deldel Gran Premio di, col contatto tra Lewise Max: 10 (poi ininfluenti) secondi di penalizzazione per l'inglese, gara finita per l'olandese.

Le immagini del primo giro del Gran Premio di, col contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen: 10 (poi ininfluenti) secondi di penalizzazione per l'inglese, gara finita per l'olandese.Il pilota della Mercedes vince adavanti al suo pubblico dopo un sorprasso a tre giri ...la diretta della gara Tac per Verstappen Max Verstappen è stato portato al centro medico di ...La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d’Inghilterra. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc che ha preceduto l’altra Stella d’Argento di Valtteri Bottas. Lewis ...Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP di Silverstone dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un table ...