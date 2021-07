Roma al setaccio | controlli a tappeto nei luoghi della movida | oltre 1000 verifiche | chiuso minimarket

Advertising

CorriereCitta : Roma al setaccio, controlli al tappeto nei luoghi della movida: oltre 1000 controlli, chiuso minimarket - CorriereCitta : Roma al setaccio, controlli a tappeto nei luoghi della movida: sospesa festa con 300 persone - FJalazzo : @Ferraresi_V @luigidimaio Allora caro Luigino so ferdi da Roma senti passare a setaccio la capitale formare un corp… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma setaccio

Il Corriere della Città

... tra cuicittà aperta di Roberto Rossellini che ho amato molto. Per noi bambini in Argentina, ... ma così facendo ha posto le coscienze al, ha preparato un campo ripulito per poter di ...I carabinieri della stazione Madonna del Riposo, i primi a intervenire sul posto dopo l'allarme lanciato da un amico, hanno passato all'abitazione di De Rienzo in cerca di indizi che ...Gli agenti del commissariato Esquilino insieme con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno controllato quasi 2.000 persone e decine di esercizi commerciali ...L'attore 44enne è stato trovato morto nel suo appartamento giovedì sera. Le cause del decesso non sono ancora chiare, e la procura ha disposto una serie di accertamenti, anche tossicologici, per fare ...