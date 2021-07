Pci | ' Pirogassificatore Kme | Confindustria ottusa'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pci Pirogassificatore

LuccaInDiretta

"Ancora una volta, con rammarico - esordisce il- , registriamo la cupa ottusità di ... Il progetto di, surrogato di un inceneritore, non è sicuramente un impianto di avanguardia ...Il Partito Comunista Italiano " Sezione Lucca e Valdiserchio esprime soddisfazione per l'archiviazione del procedimento di autorizzazione, da parte della regione, per ilalla Kme di Fornaci di Barga. "E' con soddisfazione - esordisc eil partito - che registriamo, finalmente, la rinuncia ad un provvedimento che è stato ostacolato con forza, caparbietà,...Il partito di Lucca e della Valle del Serchio: "Sentenza lesiva della dignità della persona, della libertà di pensiero e di manifestazione" ...