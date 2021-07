Olimpiadi di Tokio 2020, Sale a 3 il numero degli atleti contagiati (Di domenica 18 luglio 2021) Salgono a tre, due oggi e il primo ieri, gli atleti in gara per Tokio2020, risultati positivi al Covid 19. A renderlo noto il comitato organizzatore dei Giochi. La nuova comunicazione alla stampa segue quella sul primo caso di sabato 17 luglio. Naturalmente non si conosce la nazionalità degli sportivi contagiati: due sarebbero all’interno del villaggio olimpico, il terzo no. Sono poi in tutto 15 gli addetti ai lavori positivi, tra cui anche il primo membro del Comitato olimpico internazionale(Cio), che, come ha rivelato il Corriere della Sera, è Ryu Seung-min, presidente della Federazione tennistavolo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 luglio 2021) Salgono a tre, due oggi e il primo ieri, gliin gara per, risultati positivi al Covid 19. A renderlo noto il comitato organizzatore dei Giochi. La nuova comunicazione alla stampa segue quella sul primo caso di sabato 17 luglio. Naturalmente non si conosce la nazionalitàsportivi: due sarebbero all’interno del villaggio olimpico, il terzo no. Sono poi in tutto 15 gli addetti ai lavori positivi, tra cui anche il primo membro del Comitato olimpico internazionale(Cio), che, come ha rivelato il Corriere della Sera, è Ryu Seung-min, presidente della Federazione tennistavolo ...

