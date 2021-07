Napoli, Petagna: «Un onore essere allenato da Spalletti, posso fare bene» (Di domenica 18 luglio 2021) L’attaccante del Napoli Andrea Petagna ha parlato dopo l’amichevole contro il Bassa Anaunia Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato al termine dell’amichevole vinta 12-0 contro il Bassa Anaunia; match in cui ha segnato anche una rete. Spalletti – «È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi é un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Aspettiamo anche tutti gli altri per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) L’attaccante delAndreaha parlato dopo l’amichevole contro il Bassa Anaunia Andrea, attaccante del, ai microfoni di Sky Sport ha parlato al termine dell’amichevole vinta 12-0 contro il Bassa Anaunia; match in cui ha segnato anche una rete.– «È unda, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi é un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Aspettiamo anche tutti gli altri per ...

