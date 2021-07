Napoli-Bassa Anaunia | la gara amichevole termina 12-0 per gli azzurri

(Di domenica 18 luglio 2021) La partitatra12-0 a favore degli. Ilè sceso in campo alle ore 17:30 per disputare … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? - SimonaR72399323 : RT @sscnapoli: ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? - FrattinoMarco : RT @sscnapoli: ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? - ilNapoliAlBar : RT @sscnapoli: ?? #NapoliBassaAnaunia 12-0. Gli azzurri vincono la prima amichevole a #Dimaro2021 ? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bassa

DIRETTAANAUNIA (RISULTATO FINALE 11 - 0): LA CHIUDE MACHACH Al 32 del secondo tempo è stato Machach a chiudere l'amichevole traAnaunia, con un 11 - 0 finale firmato dall'ex Venlo.DIMARO (Trento) - Prima uscita stagionale in amichevole per il nuovodi Luciano Spalletti che ha superato 12 - 0 laAnaunia , squadra del campionato Promozione del Trentino. Gli avversari erano già stati affrontati e sconfitti l'estate del 2017: quel match ...La prima amichevole del Napoli contro la Bassa Anaunia non è stata trasmessa da nessuna emittente televisiva, stessa scelta per la Roma nei match di precampionato contro il Montecatini e la Ternana. U ...FOLGARIDA, 18 LUG - In una partita amichevole disputata sul campo di Carciato, in Val di Sole, il Napoli ha battuto 11-0 la formazione della Bassa Anaunia. (ANSA) ...