Milan | Tomori | “Qui sto bene | sento la fiducia di tutti e rendo al meglio”

Advertising

DiMarzio : #SerieA, #Milan | Le parole di #Tomori: da quel gol alla Juve al sogno di giocare la Champions a San Siro, passando… - SkySport : Tomori: 'Giroud farà benissimo al Milan. Non vedo l'ora di giocare la Champions' #SkySport #Milan #Tomori #Giroud… - Gazzetta_it : Riecco Tomori: 'Sogno le notti Champions coi tifosi. E quel gol alla Juve...' - teo_acm : RT @AndreaPropato: #Tomori: “C’è un rapporto speciale tra il Milan e la Champions League e non vedo l’ora di giocare in un San Siro pieno d… - sportface2016 : #SerieA #Milan, Fikayo #Tomori: 'Qui sono felice, sento la fiducia di tutti e questo mi fa rendere al meglio' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Tomori

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.30 -, parla- Il difensore rossonero ha parlato in vista dell'esordio in Champions League: "Sono molto emozionato, ilha una grande tradizione in questa competizione. C'è ...Commenta per primo Il difensore delFikayoha concesso un'intervista aTV , nella quale ha parlato dei primi giorni di ritiro in vista della nuova stagione, la prima dall'inizio con la maglia rossonera addosso. ' Qui ...Milan, il difensore Fikayo Tomori: "Qui mi sento bene, sono felice. Sento la fiducia di tutti e questo mi fa rendere al meglio".Fikayo Tomori, difensore inglese che il Milan ha riscattato dal Chelsea in questa sessione di calciomercato, ha parlato in ai microfoni di Milan TV. Qui ...